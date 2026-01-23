

カゴメは、「野菜生活100 Smoothie アサイー＆ベリーmix」を2月3日、「野菜生活100 Smoothie バナナ＆アーモンドmix」を3月24日に発売する。また、定番の「野菜生活100 Smoothie グリーンスムージー」を、2月下旬からリニューアル発売する。

「野菜生活100 Smoothie」シリーズは、野菜や果実を活かした味わいと飲みごたえが特長の濃厚スムージーとのこと。砂糖を使用せず、ヘルシーな間食、家事や仕事、勉強の合間の小腹満たしやリフレッシュにもおすすめとなっている。キャップは環境に配慮して植物由来素材のプラスチックを使用している。



今回発売する「野菜生活100 Smoothie アサイー＆ベリーmix」は、1日分（栄養素等表示基準値（2025）に基づく）の鉄分を摂ることができる。口いっぱいに広がるベリーとざくろの芳醇で甘酸っぱいおいしさが特徴とのこと。「野菜生活100 Smoothie バナナ＆アーモンドmix」は、1食分の野菜（厚生労働省推進・健康日本21の目標値（1日350g）の約1／3である野菜120g分。野菜飲料は原料野菜の全成分を含むものではないが、不足しがちな野菜を補うために役立ててほしいという）を使用し、バナナ1本分のエネルギー（日本食品標準成分表2020年版から算出、バナナ1本の可食部を90gとしている）が摂れる濃厚スムージーとなっている。アーモンドミルク「アーモンド・ブリーズ」と同じアーモンド原料（ペースト）を使用している。



今回リニューアルする「野菜生活100 Smoothie グリーンスムージー」は、1／2日分（厚生労働省推進・健康日本21の目標値（1日350g）の約1／2である野菜175g分）の野菜を使用し、1日不足分の食物繊維（日本人の食事摂取基準（2025年版）、国民健康・栄養調査（令和5年）における20〜59歳の男女1日の食物繊維摂取目標量に対する不足量）が摂れる。口いっぱいに広がるグリーンキウイの優しい甘さとほのかに感じる葉野菜の爽やかな香りを楽しんでほしい考え。

［小売価格］各210円前後（税込）

［発売日］

野菜生活100 Smoothie アサイー＆ベリーmix：2月3日（火）

野菜生活100 Smoothieバナナ＆アーモンドmix：3月24日（火）

野菜生活100 Smoothieグリーンスムージー：2月24日（火）

