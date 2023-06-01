Æü·Ð225ÀèÊª¡§24Æü2»þ¡á330±ß°Â¡¢5Ëü3370±ß
¡¡24Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ330±ß°Â¤Î5Ëü3370±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü3846.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï476.87±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7793Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3593.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ31¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï36.2¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-330¡¡¡¡¡¡¡¡7793
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-330¡¡¡¡¡¡173145
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3593.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -31¡¡¡¡¡¡ 14338
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32350¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-300¡¡¡¡¡¡¡¡ 779
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 706¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡¡¡1427
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1981¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
