¡ÚºÇÄ¹´¨ÇÈ¡Û½µËö¤Ë¥Ô¡¼¥¯ºÆ¤Ó¡Ö·ÙÊóµéÂçÀã¡×¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÅÔ¿´¤â¡ÈÉ¹ÅÀ²¼¡É¤ÇÊ®¿åÅà¤ë¡¡Ç½ÅÐÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï²¾Àß½»Âð¤Î¼¼³°µ¡Åà·ë¡Únews23¡Û
23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇÄãµ¤²¹¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹2ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¨ÇÈ¤Ï¡¢¤³¤Î½µËö¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ê¤É¤Ï¡È·ÙÊóµé¡É¤ÎÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÊ®¿å¤¬°ìÌÌÅà¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢·ë¹½¤ÊÊ¬¸ü¤µ¤Ç¤¹¡×
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£23Æü¤ÎÄ«¤ÏÉ¹ÅÀ²¼2¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹Äµï¼þÊÕ¤Î·Ê¿§¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Äµï¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¹Äµï¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ê50Âå¡Ë
¡ÖÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢µ¤²¹¤ÏºÇ½é¤Î5Ê¬¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡£Áö¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë1Ê¬2Ê¬3Ê¬4Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦¡¢¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×
¹Äµï¥é¥ó¥Ê¡¼
¡ÖÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇµþÅÔ¤«¤éÅìµþ±Ø¤Ë6»þ¤°¤é¤¤¤ËÃå¤¤¤Æ¡£¡ÊQ.º£Áö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤É¤³¤éÊÕ¤¬´¨¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ë¤Û¤Ã¤Ú¤È¼ª¡×
µþÅÔ»Ô¤âÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ïº£µ¨ºÇÄã¤ÎÉ¹ÅÀ²¼2¡î¤Ç¡¢³ûÀî¤Ë¤ÏÉ¹¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍËÆü¡Ê23Æü¡Ë¤ÏÁ´¹ñ700ÃÏÅÀ°Ê¾å¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡îÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤°ìÆü¤Ë¡£
°ìÌÌ¤¬Çò¤¯À÷¤Þ¤ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏµþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ»°·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÅ·¶¶Î©¡×¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤Î½Å¤ß¤ÇÊ£¿ô¤Î¾¾¤ÎÌÚ¤¬ÀÞ¤ì¡¢¾¾ÊÂÌÚ¤òÄÌ¤ëÆ»¤ÎÂçÈ¾¤ª¤è¤½2.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤òµÏ¿¡£¿¿Äí»Ô¾åÄ¹ÅÄ¤Ç¤Ï64¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤ÎÃæ¤ò¾®³ØÀ¸¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿Í¤¬Ä¹¤¤»±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
ÄÌ³Ø¤¹¤ë¾®³ØÀ¸
¡Ö¤Ä¤é¤é¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ëµí¼Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÅà¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤È³°¤Îµ¤²¹¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¡¦¼î½§»Ô¡£²¾Àß½»Âð¤Ë¤Ï±«¤É¤¤¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾Àß½»Âð¤Î½»Ì±
¡ÖÄ«4»þ¤È¤«5»þ¤¯¤é¤¤¤Ë3¡î¤È¤«4¡î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¼¼²¹¤¬¡£¤½¤ì¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢30Ê¬¤¯¤é¤¤¡¢¤¦¤ó¤È¤â¤¹¤ó¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×
ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï9»ÔÄ®Â¼¤Ë°ì»þÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÑÀã¤ÎºÇÂçÃÍ¤ÏÀÄ¿¹¤Ç129¥»¥ó¥Á¡¢¹°Á°¤Ç85¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¿¹»ÔÌ±
¡ÖÄ«¤«¤é¤º¤Ã¤È³°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊQ.²¿»þ¤´¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡Ë7»þÈ¾¤¯¤é¤¤¡£¡ÊQ.º£¤â¤¦12»þ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ËËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡£Å¹¤ò¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÎ×»þµÙ¶È¡×
ÎóÅç¤ËµïºÂ¤ë¡ÈºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É¡¢24ÆüÅÚÍËÆü¤«¤é2ÅÙÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¡¢Åì³¤¤Î´ôÉì¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÉáÃÊ¡¢Àã¤¬¾¯¤Ê¤¤»Í¹ñ¤ä¶å½£¤Ê¤É¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£