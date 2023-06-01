¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë½é¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç»Ï¤Þ¤ë
ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë½é¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¤¬23Æü¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©¾ì¤Î¹Â¤¬Ëä¤Þ¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï23Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë»°¼Ô¶¨µÄ¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥¦¥á¥í¥Õ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ½ñµ¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤«¤é¤Ï¥³¥¹¥Á¥å¥³¥Õ¡¦¥í¥·¥¢·³»²ËÅËÜÉô¾ðÊóÁí¶ÉÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Î³ä¾ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤É¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãç²ð¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅìÉô¤ËÈóÉðÁõ¤Î¼«Í³·ÐºÑ¶è¤òÀßÃÖ¤¹¤ë°Æ¤Ê¤É¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°¼Ô¶¨µÄ¤ËÀèÎ©¤Á¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤Î²ò·è¤Ê¤·¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÏÂÊ¿¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â22Æü¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¤Ç¡¢Î©¾ì¤Î¹Â¤¬Ëä¤Þ¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£