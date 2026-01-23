横腹ケアで寸胴腹とおさらば。１日１分【ウエストのくびれを取り戻す】簡単ポーズ
「体重は変わっていないのに、ウエストだけ四角く見える」。そんな変化を感じ始めたら、脂肪よりも“横腹のこわばり”が原因かも。長時間の座り姿勢や運動不足で体側が動かなくなると、お腹のくびれのラインがぼやけやすくなります。そこで取り入れたいのが、体側を大きく伸ばすヨガの簡単ポーズ【三日月のポーズ】。腰まわりの印象をすっきり見せるサポートを期待できます。
三日月のポーズ
（１）床に直立して胸の前で合掌する
（２）合掌したまま腕を直上に伸ばす
（３）ゆっくりと上半身を可能な限り真横に倒し、倒しきったところでゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身を倒す時に、真横に倒すこと」がポイント。上半身がが前傾した状態にならないように注意しましょう。ウエストのくびれは、鍛えるより「動かす」ことで目覚めることも少なくありません。ぜひスキマ時間に実践してみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
