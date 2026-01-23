重要な局面でかわされる…。男性の“逃げの一手”が増えるのは危険サイン
男性と２人の関係の話や将来の話題になると、なぜか話題を変えられたり、冗談で流されたりする。「今は考えられないかな」「そのうちね」とはぐらかされ続けるうちに、気づけば大事な話はいつも未消化のまま。そんな状態が続いているなら、それは偶然ではなく“逃げの一手”が常態化しているサインかもしれません。
話題を変えるのは「今の関係を壊したくない」から
将来の話、付き合い方の確認、気持ちのすり合わせ。こうしたテーマは、関係を一段階進める合図でもあります。それを避け続けるのは、「答えを出したくない」「選択を迫られたくない」という心理の表れ。関係が変わることで自由が減るのを嫌がり、現状維持を最優先している状態とも言えます。
冗談や忙しさで流すのは“決断しないため”の防衛策
「今その話する？」「忙しくて考えられない」「重いよ」など、軽いトーンでかわすのも典型的な逃げ方。正面から否定しないぶん、関係を切らずに済むからです。でも同時に、相手の不安を解消するつもりもない。これは悪気がないというより、責任を引き受けたくない気持ちが勝っている状態と言えます。
「そのうち」は、いつまでも来ない合図かもしれない
先延ばしの言葉が続くと「今はタイミングじゃないだけ」と期待してしまいがち。でも、タイミングを作ろうとしない人に、状況が自然に変わることはほとんどありません。本気で向き合う気があるなら、不完全でも話し合おうとする姿勢が見えるはずです。
大事な話を避ける男性は、関係そのものを大切にしていないわけではないかもしれません。ただ、「責任を伴う関係」からは距離を取ろうとしている可能性が高いということ。恋は気持ちだけでは続かないものなので、何度もかわされるなら、その違和感を無視しないでください。 ※画像は生成AIで作成しています
