腰まわりの重見え対策に。１日１セット【姿勢筋をリセットする】簡単ストレッチ
最近、体重は変わらないのに腰まわりが重たく見える…。そんな違和感の正体は、姿勢を支える筋肉のこわばりかもしれません。特に股関節の奥にある「腸腰筋」が固まると、骨盤の傾きや反り腰につながり、下腹やお尻が目立ちやすくなります。そこで取り入れたいのが、腸腰筋にアプローチする簡単ストレッチです。体の軸を整えながら、腰まわりの印象をリセットしていきましょう。
姿勢筋をリセットする簡単ストレッチ
（１）右脚を前に踏み込んで、そのまま腰を落とす
（２）体重を前に移動させ、後ろ側の左脚を伸ばす
▲後ろ脚を伸ばすことで鼠蹊部が開き、腸腰筋（体前側のお腹から太ももの筋肉）がしっかり伸びます
（３）左腕を真っ直ぐ上げ、ゆっくり呼吸しながら10〜15秒間キープする
▲後ろ脚側の腸腰筋が伸びていることを感じましょう。また、手をしっかり上げておくことでさらに伸びを感じられます
反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目安”に実践します。なお、腰やひざに余計な負担がかかって体を傷めてしまうおそれがあるので、腰が反ってしまったり、つま先よりも前にひざが出てしまったりしないように注意しましょう。腰まわりの印象は、姿勢のクセを改善するだけでも大きく変わります。まずは“ゆるめて整える”習慣から、無理なく始めてみてください。＜ストレッチ監修：上田夕子＞
