¡¡20¡Á22Ç¯¤ËÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥ê¥¨¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬3·î¤ÎWBC¤Ë¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤é¤¬ÅÁ¤¨¡Öµß±çÅÐÈÄ¤Î¤ß¤Ç1»î¹çÅö¤¿¤ê2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤Í½Äê¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤âÆ±¹ñÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Âç²ñ¸å¤ËÍèÆü¤»¤ºÊÆ¹ñ¤ËË´Ì¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉAÁÈ¡£³°Ìî¼ê¥Ñ¥Ø¥¹¡¢ÆâÌî¼ê¥¤¥Ð¥Í¥¹¡Ê¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¼çÎÏ¸õÊä¤¬¼Âà¤·¡¢¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£