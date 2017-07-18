¡Ú²¤½£¥ê¡¼¥°¡Û¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯´ú¼ê¡¡Âç²ñ3ÅÀÌÜ¤âÂà¾ì¡Ä±Ñ»æ¤«¤é¹óÉ¾¡Ö¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤«¤éÀïÈÈ¤Ø¡×
¡¡¡þ²¤½£¥ê¡¼¥°1¼¡¥ê¡¼¥°Âè7Àï¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯2¡¼2¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¡Ë
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎMF´ú¼ê¤¬º£Âç²ñ3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾6Ê¬¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬GK¤Î¥ß¥¹¥¥Ã¥¯¤òÍ¶¤¦¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿FWÁ°ÅÄ¤«¤é¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±34Ê¬¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤Ï´ú¼ê¤Ë¡Ö¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤«¤é¥¼¥í¡ÊÀïÈÈ¡Ë¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£