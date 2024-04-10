¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡ÖÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¸½ÌòÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¡Ä¾¶á5Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ
¡¡Âç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¶áÇ¯¹±Îã¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì100¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾¶á5Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î±É´§¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂçÃ«»þÂå¡×¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖNo¡¡one¡Çs¡¡surprise¡×¡ÊÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡Ë¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¹±Îã¤Î¡ÖMLB¥È¥Ã¥×100Áª¼ê¡×¤ÎÈ¯É½¡£ºòµ¨3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ïº£Ç¯¤â1°Ì¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤ÇµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë55ËÜÎÝÂÇ¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï23Ç¯9·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é6·î¤ËÉüµ¢¤·¤Æ47¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨2¡¦87¡¢62Ã¥»°¿¶¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖWSÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë²áÄø¤ÇÈà¤·¤«¤Ê¤·¤¨¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¤ÎÅêÂÇ¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿10·î17Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤òµó¤²¡¢¡ÖMLB»Ë¾åºÇ¹â¤Î1»î¹ç¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢3°Ì¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¤Þ¤Ç¾å°Ì3¿Í¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÌÁÍ§¥È¥é¥¦¥È¤¬16¡Á21Ç¯¤Þ¤Ç6Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤âÄ¾¶á5Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤ÇÁ´À¹´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤ÏWS¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î»³ËÜ¤¬13°Ì¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿32ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤¬77°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É·³¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤â´Þ¤á¤ÆµåÃÄÊÌºÇÂ¿¤Î8Áª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö²¦Ä«¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²«¶â´ü¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤ÏSNS¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÈÂçÃ«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂêÊ¨Æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï26Ç¯¤âÂçÃ«¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡¡¢ã¥È¥é¥¦¥È¤Ï8ÅÙ¢ä¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¸½ÌòÁª¼ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì100¿Í¤Ï¹±Îã¤Ç¡¢¥È¥é¥¦¥È¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ï16¡Á21Ç¯¤Î6Ç¯Ï¢Â³¤Ë13¡¢14Ç¯¤ò²Ã¤¨¤Æ8ÅÙ¤Î1°Ì¤ò¸Ø¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î18Ç¯¤Ë100°Ì¤Ç½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£19Ç¯¤Ï81°Ì¡¢20Ç¯¤Ï57°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢21Ç¯¤Î·÷³°¤ò·Ð¤Æ22Ç¯¤Ë½é1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤Ï4°Ì¡£
¡¡¢ã25Æü¤Ë2Ç¯¤Ö¤êÍ¼¿©²ñ½ÐÀÊ¤â¡ÄÂç¿áÀã¤¬·üÇ°¢ä3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ÎÂçÃ«¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ËÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤Î¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤¿¤À¡¢¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï25Æü¸áÁ°0»þ¤´¤í¡ÊÆ±Æü¡Ë¤«¤é¡Ö96Ç¯°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¿áÀã¡×¤ÎÍ½Êó¤Ç¡¢ºÇÂç18¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó46¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¹ßÀã¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ËÆ±¤¸Åì³¤´ß¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëNBA¤ÏÀµ¸á³«»Ï¤ËÁá¤Þ¤ê¡¢ÂçÃ«¤é½ÐÀÊ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£