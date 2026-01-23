¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÎÌ¡²è¡Ø´äÈ©¤Î²Ö²Ç¤Ï°¦¤ÇÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù¤¬Çä¾å10²¯±ß¤òÆÍÇË
¥¢¥à¥¿¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÀ©ºî¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öcomic fizzy¡×¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø´äÈ©¤Î²Ö²Ç¤Ï°¦¤ÇÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù(Ãø¡§±ó»³¤¨¤Þ)¤¬¡¢2024Ç¯11·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÎß·×4900Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É(¢¨)¡¢¤µ¤é¤ËÇä¾å10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ø´äÈ©¤Î²Ö²Ç¤Ï°¦¤ÇÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù¤ÏÁ´¿È¤¬´ä¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿´ä»Ò¤È¼ö¤ï¤ì¤¿ÃË¡¦ÇòÍö¤¬¡¢À¯Î¬·ëº§¤òµ¡¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯ÏÂÉ÷¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÇòÍö¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯´ä»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ËË¬¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î»îÎý¨¡¨¡¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢å«¤ò¿¼¤á¤¢¤¦Æó¿Í¤Îº£¸å¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿À¤ÎÎÏ¤ò½É¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¡¢¿ÀÂå´ä»Ò¤Èºé»Ò¡£¥³¥Î¥Ï¥Ê¥µ¥¯¥ä¥Ò¥á¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿Ëå¤Îºé»Ò¤ÏÄëÅÔ°ì¤ÎÈþ½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ï¥Ê¥¬¥Ò¥á¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿»Ð¤Î´ä»Ò¤ÏÁ´¿È¤ò´ä¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿½¹¤¤»Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥±¥â¥Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ä»Ò¤ÏÍ£°ìÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊõÀÐ¾¦¤ÎÀ¾±à»û¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Î·ëº§Áê¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈËå¤Îºé»Ò¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý´ä»Ò¤Ï¡¢¿À¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿ÃË¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹õÊöÇòÍö(¤³¤¯¤ß¤Í ¤Ó¤ã¤¯¤é¤ó)ÍÍ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä!?
¡Ø´äÈ©¤Î²Ö²Ç¤Ï°¦¤ÇÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¸½ºß53ÏÃ¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢1ÏÃ¤«¤é13ÏÃ¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ÌµÎÁDL¿ô¤ò´Þ¤à¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Ç¤ÎÎß·×DL¿ô
