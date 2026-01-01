¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡ÖÇ»¸ü¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼ ²´éÚ¤¿¤Ã¤×¤ê by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÇ»¸ü¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼ ²´éÚ¤¿¤Ã¤×¤ê by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó¡× ¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡× ¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯É÷Ì£¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤òÅº¤¨¤Æ¡£¥ï¥¤¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯É÷Ì£¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤òÅº¤¨¤Æ¡£¥ï¥¤¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÇ»¸ü¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼ ²´éÚ¤¿¤Ã¤×¤ê by»³²¼ ÏÂÈþ¤µ¤ó
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§306Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÀ¸¥«¥ 1¥Ñ¥Ã¥¯ Çò¥ï¥¤¥ó 50ml
¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/4ËÜ ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â 1¸Ä
¥Ð¥¿¡¼ Âç¤µ¤¸1
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸1
¿å 200ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1.5
µíÆý 200ml
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ñ¥»¥ê (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡ÛÀ¸¥«¥¤ÏÊ¬ÎÌ³°¤Î±ö¿å¤ÇÀö¤¤¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. Æé¤ËÀ¸¥«¥¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£¥«¥¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¼Ñ½Á¤´¤È°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. Æé¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¤ë¡£Á´ÂÎ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤¬¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¾®ÇþÊ´¤ò²Ã¤¨¤ÆÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. (1)¤Î¼Ñ½Á¡¢¿å¡¢ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢15Ê¬¤Û¤É¼å²Ð¤Ç¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. µíÆý¤È(1)¤Î¥«¥¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤·¤¿¤é¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÃí¤¤¤Ç¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿
¹ï¤ó¤Çº®¤¼¤ë¤À¤±¡ª¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§272Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥ê¡¼¥Ö (¼ïÈ´¤)8~10¸Ä
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¥Ñ¥»¥ê (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)Âç¤µ¤¸1
¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥È ¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ 1ÊÒ
¥Ð¥²¥Ã¥È (¥¹¥é¥¤¥¹)4Ëç
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ï·Ú¤¯¥È¡¼¥¹¥È¤·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¹á¤ê¤ò°Ü¤¹¡£(1)¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤ÎßÖ¤á¤â¤Î
¥Ð¥¿¡¼¤È¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â½½Ê¬¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§170Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
¥Û¥¦¥ì¥óÁð 1/2Â«
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡ãÍñ±Õ¡ä
ÍÏ¤Íñ 2¸ÄÊ¬
±ö ¾¯¡¹
µíÆý Âç¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý2cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Éý4cm¤ËÀÚ¤ë¡£¡ãÍñ±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÈ¾ÎÌÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÍÏ¤±¤¿¤é¡ãÍñ±Õ¡ä¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£È¾½Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤ê¤Î¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ç¥Û¥¦¥ì¥óÁð¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¤ë¡£(1)¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô