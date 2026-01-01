¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ì¤Ç½»¿ÍÃËÀ»É¤µ¤ì»àË´¡¡ÃË¡Ê49¡Ë¤òÂáÊá¡¡Ê¼¸Ë¡¦É±Ï©»Ô
Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï49ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»µïÉÔ¾Ü¡¢¼«¾Î¡¦¼«±Ä¶È¤Î¾®½Ð·ÄÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤Ç20Æü¸áÁ°¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÌÚÅÄÂç½õ¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢»ö·ï¸å¡¢¸½¾ì¤«¤é¾®Áö¤ê¤ÇÎ©¤Áµî¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤¬¤¤¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£·ÀÌó¼Ô¤«¤é¾®½ÐÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¡¢23Æü¸á¸å0»þ¤¹¤®¡¢´Ø·¸Àè¤Î¤¢¤ëÀÐÀî¸©¤ÎJR¼·Èø±Ø¶á¤¯¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¤ÏÃý¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ËÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤äÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£