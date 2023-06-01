É´²ßÅ¹Çä¤ê¾å¤²5Ç¯¤Ö¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¡Ãæ¹ñ¡ÈÅÏ¹Ò¼«½Í¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÅöÌÌ¸·¤·¤¤¾õ¶·Â³¤¯¡×
Ãæ¹ñ¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤¬¡¢23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê1.5¡ó¸º¤Ã¤Æ5Ãû6754²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹ØÇãµÒ¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¹â³ÛÉÊ¤«¤éÈæ³ÓÅªÃ±²Á¤¬°Â¤¤²½¾ÑÉÊ¤Ø¤È¾ÃÈñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇäÇä¤ê¾å¤²¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¡Ö½ÕÀá¡×¤ò2·î¤Ë¹µ¤¨¡¢¡ÖÅöÌÌ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£