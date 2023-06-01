Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

23Æü¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤¬Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç¤âÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÅì½Ð±ÀÄ®¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¸á¸å4»þ10Ê¬º¢¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Î²£ÃÇÊâÆ»¾å¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤É¤â¤ò¤Ï¤Í¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï8ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢Æ¬Éô¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö30Ê¬¸å¡¢·Ù»¡¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¡¦ËÙÆâÎÉÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÙÆâÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£