¡Ö¸ÞÎØÁÈ¡×£²¿Í¡¢ÀÄÌÚÍ´Æà¤Ë»ÍÂçÎ¦½é£Öµö¤¹¡ÄÃæ°æ°¡Èþ¤Ï¡ÖËþÂ¡×¤âÉÔ°ÂÅªÃæ¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤Ï¸ªÍî¤È¤¹
¡¡¡ÚËÌµþ¡á²¬ÅÄ¹À¹¬¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ï£²£³Æü¡¢ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£²°Ì¤ÎÀÄÌÚÍ´Æà¡Ê£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£´£µ¡¦£¹£¸ÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ£±°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×£²£±£·¡¦£³£¹ÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç£Ó£Ð¼ó°Ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¹ç·×£²£±£µ¡¦£·£¸ÅÀ¤Ç£²°Ì¡¢Æ±ÂåÉ½¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê¤â¤Í¡Ë¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£²£°£±£¸Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜÀª¤ÎÉ½¾´ÂæÆÈÀê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÏÆ±ÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¹ç·×£±£·£°¡¦£¶£¶ÅÀ¤Ç£·°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¸¥ó¥¬¥¹¡¢¥Ð¥Ç¥£¥à¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥¯ÁÈ¡ÊÊÆ¡Ë¡£
£²£´ºÐ¤ÎÀÄÌÚ¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë
¡¡½÷»Ò¤ÏÆüËÜÀª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¸ÞÎØÁÈ¡×¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Î¤Ï£²£´ºÐ¤ÎÀÄÌÚ¡££³²óÅ¾¤Î¥ë¥Ã¥Ä¡½¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤Ë·è¤á¤¿¡£¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÃæ°æ¤ÈÀéÍÕ¤òÍÞ¤¨¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£±£·ºÐ¤ÎÃæ°æ¤Ï¡¢Éð´ï¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÇÂç¤¤¯Å¾ÅÝ¡£Á°Æü¤Î£Ó£Ð¤ÇÂçµ»¤òÃåÉ¹¤·¤¿ºÝ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö±¦¡ÊµÓ¡Ë¤ÎÁ°¤â¤â¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¤ò°ú¤¤º¤é¤º¤Ë±éµ»¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡ÖËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë½é¤Î¸ÞÎØ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯½é¤Î¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤ÎÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡£³ê¤é¤«¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤äÉ½¸½ÎÏ¤ÏÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤âÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê²¬ÅÄ¹À¹¬¡Ë