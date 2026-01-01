¼õ¸³À¸¤ÎÉÔ°Â¤ò¥Õ¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡½Î¤ÎÅÝ»º²áµîºÇÂ¿¡ÄÍ½È÷¹»¤ÎÄ©Àï
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤«¤é¿©»ö¤Þ¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤ÇÆñ´ØÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸¤ò»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°6»þ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢Çò¤¤¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È»Ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥í¥Ó¡¼¤ËÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´°÷¡¢³Ø½¬½Î¤Î¹Ö»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼õ¸³À¸¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢²ñ¾ì¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯°å³ØÉôÀìÌç¤ÎÍ½È÷¹»¤Î±óÀ¬¼õ¸³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
µþÅÔ°å½Î¡¦À¶²ÈÆóÏº½ÎÄ¹¡§
°å³ØÉô¤Î¼õ¸³¡¢ÆÃ¤Ë»äÎ©Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Ï31¹»¡£Á´¹ñ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»î¸³²ñ¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÊ£¿ô¹»¡¢Å¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¸ÅÌ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¼õ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë½àÈ÷¡¢ÊÙ¶¯°Ê³°¤Î½àÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉéÃ´¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤Ê¤É¡¢¼õ¸³»þ¤Ë¤ÏËèÇ¯ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ëº¤ìÊª¥ê¥¹¥¯¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°å³ØÉô¼õ¸³¤ÏÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤ÇÊ£¿ô¤ÎÂç³Ø¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ÎÍ½È÷¹»¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é±óÀ¬¼õ¸³¤Î»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£
¤½¤Î1Æü¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½ÉÇñÀè¤ä¿©»ö¤Î¼êÇÛ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ´·¤ì¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤äÁ÷·Þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡¢»î¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¡£
»î¸³¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡¦·ò¹¯ÌÌ¤Î´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ö¡ÊµîÇ¯¤Ï¡Ë¿Æ¤È¼«Ê¬¤Ç¼õ¸³¤â²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¥Û¥Æ¥ë¤«¤é²¿¤«¤é°ÜÆ°¼êÃÊ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â·ë¹½»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤·¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¹Ô¤µ¢¤ê¤âÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼õ¸³´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¸¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡£¸ÉÆÈ´¶¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¿´¤ÎÌÌ¤Ç¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¸³ÂÐºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¼õ¸³»Ô¾ì¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1Ç¯´Ö¤ÇÅÝ»º¤·¤¿³Ø½¬½Î¤Î¿ô¤Ï46·ï¤Ç²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó9³ä¤¬Èæ³ÓÅª¡Ö¾®µ¬ÌÏ¡×¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¼ê°Ê³°¤¬µÕÉ÷¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø½¬ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌÌ¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¼õ¸³À¸¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢¡È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¡É¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½È÷¹»¤ÎÄ©Àï¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£