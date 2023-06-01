TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÇÆâ³ÕÉÜ¤Î¸øÍÑ¼Ö¤¬¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢9¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¡£

¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¸øÍÑ¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1Ê¬°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸øÍÑ¼Ö¤ÏË¡ÄêÂ®ÅÙ¤ò¾å²ó¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£