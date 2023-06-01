¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬WHOÃ¦Âà¼êÂ³¤´°Î»¤ÈÈ¯É½¡¡Ì¤Ê§¤¤Ê¬Ã´¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤Êý¿Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï1Ç¯Á°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿WHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WHOÂ¦¤Ï¡ÖÃ¦Âà¤Ë¤ÏÌ¤Ê§¤¤¤ÎÊ¬Ã´¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡ÖWHO¤ÎÂÐ±þ¤¬¸¶°ø¤Ç´¶À÷¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æµð³Û¤Î·ÐºÑÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Î»ñ¶âµò½Ð¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃ¦Âà¤Ïº£¸å¤ÎWHO¤Î³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾²ÃÈË¼,
¾åÅÄ,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Áòµ·,
°ÖÎîº×,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î