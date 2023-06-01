¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬½é¤Î3¼Ô¶¨µÄ¡¡ÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°è¤á¤°¤êÆñ¹Ò¤«
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹â´±¤Ë¤è¤ë½é¤Î3¼Ô¶¨µÄ¤¬¡¢23Æü¤ËÃæÅì¤ÎUAE¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡§
UAE¤Ç¤¢¤¹¡Ê23Æü¡Ë¡¢½é¤Î3¼Ô¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
3¼Ô¶¨µÄ¤ÏUAE¤Î¼óÅÔ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥Ö¥À¥Î¥ÕÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤é¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°è¤Î°·¤¤¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶¨µÄ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï23Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÎÎÎÅÚ¤ò½ä¤ëÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶¨µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£