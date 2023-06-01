¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥«¥·¥ª¤ÎÅÅ»Ò¼½ñ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥ïー¥É¡×¤¬¥»ー¥ëÃæ¡ª¹â¹»À¸ÍÑ¤«¤é¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤Ë
¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡§¥«¥·¥ª ÅÅ»Ò¼½ñ¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î23Æü～2·î2Æü 23»þ45Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥«¥·¥ª¤ÎÅÅ»Ò¼½ñ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2·î2Æü23»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥·¥ª¤ÎÅÅ»Ò¼½ñ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥ïー¥É¡×¡£¹â¹»À¸¤Î³ØÀ¸À¸³è¤äÂç³Ø¼õ¸³¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤ä¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î´ðÁÃ¶µ°é¤ä¼õ¸³¤ËÌòÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£