¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢·ò¹¯°ûÎÁ¤ÎÇä¾å¹â¡Ö£±£°£°£°²¯±ß¡×ÌÜ»Ø¤¹¡Ä¡ÖÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºº£½Õ¤Ë¤âÂæÏÑ¤Ø½éÍ¢½Ð
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹°ûÎÁ¡×¤ÎÇä¾å¹â¤ò£²£°£³£µÇ¯¤Ë£²£µÇ¯Èæ£²ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÌó£±£°£°£°²¯±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯»Ö¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³¤³°Å¸³«¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¾¦ÉÊ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤Ë¤â¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤¿¤¦ÆÈ¼«ÁÇºà¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×Æþ¤ê°ûÎÁ¤ÎÍ¢½Ð¤ò½é¤á¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¡£¼ê»Ï¤á¤Ë¡ÖÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÂæÏÑ¤ØÍ¢½Ð¤·¡¢º£¸å¡¢¿Í¸ýÁý¤È·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç»Ô¾ì³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£³·î¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤òÄ´À°¤·¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¤Î°ûÎÁ¡Ö¤Ä¤è¤¤¤¾¡ª¡¡¥à¥Æ¥¥Ã¥º¡×¤ÎÈÎÇä¤òÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡¡ÌµÅüÃã°ûÎÁ¤â¤Æ¤³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤ë¡££²£´Ç¯¤Ë²Ö²¦¤«¤éÇã¼ý¤·¤¿Ãã¥«¥Æ¥¥ó°ûÎÁ¡Ö¥Ø¥ë¥·¥¢¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òºþ¿·¤·¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÆâÂ¡»éËÃÂÐºö¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÐÃã¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡££´·î¤Ë¤Ï¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤Þ¤ßÎÐÃã¡×¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡££³£µÇ¯¤ËÌµÅüÃã°ûÎÁÁ´ÂÎ¤ÎÇä¾å¹â¤ò£²£µÇ¯Èæ¤Ç£²£µ¡óÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£²£²Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿È¯É½²ñ¤Ç¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î°æ¾å°ì¹°¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹°ûÎÁ¤ÇÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£