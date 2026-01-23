WEST.¡¢½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º³«ºÅ¡Ö2026Ç¯·ü¤±¤È¤ó¤¸¤ã¡ª¡¡¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤ä¡ª¡×
WEST.¤¬ËÜÆü18»þ¤Ë¡¢¿·½ÉÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼Á° ¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ë¤Æ¡ãWEST. Special Street Live¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏWEST.½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¼¹¡×¤È12th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¹ðÃÎ¤Ï¥é¥¤¥Ö³«»Ï¤Î45Ê¬Á°¤À¤Ã¤¿¤¬²ñ¾ì¤Ë¤Ï4,000¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯1·î23Æü¸á¸å5»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¡¢WEST.¤¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤À¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤ä¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤âÉ¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÆü18»þ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ø½¸¹ç¨¡¨¡¡£È¾¿®È¾µ¿¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¶¯¤È¤¤¤¦Ã»»þ´Ö¤Ç4,000¿Í¤â¤ÎÂç´Ñ½°¤Ç°î¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
WEST.½é¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ãWEST. Special Street Live¡ä¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿18»þ3Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡ÖOVERTURE¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹±Îã¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¤¬¾Ð¤¤º®¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤µ¤à¤Ã¡ª¡¡´¨¤¹¤®¤ë¤Ã¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î´¨¤µ¡¢18»þ¤Î»þÅÀ¤Çµ¤²¹6ÅÙ¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¿Ê¤à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤â¿´¤Î²¹ÅÙ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼¡¡¹¤È¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
WEST.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ä°ìÉô¤ÎÍÌ¾¶Ê¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èà¤é¤Î¾ì¹ç¡¢È¾Ê¬Àµ²ò¤ÇÈ¾Ê¬ÉÔÀµ²ò¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¾å¡¢Èà¤é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î»öÁ°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7¿Í¤ÏºÇ½é¤«¤é²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÁ°¡¢¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Å²¬Âçµ£¤¬µÞ¤ËÀ¼¤òÀø¤á¡¢²ñ¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¾ÆÆùÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤«¤é°ìÈ¯ÌÜ¡¢°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë²Î¤¦¤«¤é¤Í¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤Î¤Á¤ÎMC¤Ç¤Ï¶Í»³¾È»Ë¤¬¶áÎÙ¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤ÎÁë¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó±Ä¶È»ß¤á¤Æ¤³¤Ã¤Á¤±¤§¤Ø¤ó¡©¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î´«Í¶¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤â¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤Î´é¤ò¤è¤¯¸«¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£WEST.¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤ò´¬¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¹ª¼Ô¤Ã¤×¤ê¤¬¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨ÉÔ´·¤ì¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¾¤¨¤¿²Î¾§¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¤Ï´¶¾ð¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤ÈÂ·¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£°æÎ®À±¤Ï°ì½Ö¸«¤»¤ë¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯¤·¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï´Å¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç³Ú¶Ê¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¾®ÂíË¾¤Ï¶Í»³¤Î¸ª¤òÄÏ¤ß¤Ê¤¬¤éÌµ¼Ùµ¤¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤±¤ë¶¯¤µ¤¬7¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡£3·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖÍÙ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡¢º£·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¼¹¡×¡¢½Å²¬¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶Ê·²¤ò¸«»ö¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ÏWEST.¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¸«»ö¤Ê¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡Ö¾Úµò¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÁ°¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎºÇÃæ¤Ë½Å²¬¤Ï¶«¤ó¤À¡£¡ÖWEST.¡¢2026Ç¯·ü¤±¤È¤ó¤¸¤ã¡ª¡¡¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤ä¡ª¡×¤½¤ì¤Ï¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ëº£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î°ÕÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
WEST.¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô28¸ø±é¤ËµÚ¤Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬7¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤â±£¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î±é½Ð¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÇí¤½Ð¤·¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢WEST.¤ÎÈþ¤·¤¯¤âÅ¥½¤¤À¸¤ÍÍ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Èà¤é¤Ï¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ê¤ª¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¡¢¤½¤³¤ÇËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤È´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¤µ¤¢¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊWEST.¤Î2026Ç¯¤¬º£¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ÏWEST.¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡ü½Å²¬Âçµ£
¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¢ÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12¼þÇ¯¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊWEST.¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ü¶Í»³¾È»Ë
WEST.¤â12Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12Ç¯ÌÜ¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£WEST.¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤Æ¡¢WEST.¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üÃæ´Ö½ßÂÀ
WEST.¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªµÞî±¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤âÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü¿À»³ÃÒÍÎ
½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÇÛ¿®¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤óÂ¤ò»ß¤á¤ÆÂ³¡¹¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤á¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡üÆ£°æÎ®À±
½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦¼¹¡×¤Î½éÈäÏª¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤âÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÀª¤¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·½É¤Î³§¤µ¤ó¡õÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ü茺ÅÄ¿òÍµ
½é¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓ¤Î¥é¥¤¥È¤ò¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤éWEST.¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¾®ÂíË¾
¥Õ¥§¥¹¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ç¡¢ÂçÅÔ²ñÅìµþ¤Î¤¢¤ó¤Ê¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê½ë¤¯¤Æ¤¹¤°¤Ë¾åÃåÃ¦¤¤¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë½é¤á¤ÆWEST.¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÇ»¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª
WEST. 12¼þÇ¯À¸ÇÛ¿®¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú²ñ¡×
CD¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þ¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
½é²óÈ×AÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡¤â¤·¤¯¤Ï½é²óÈ×BÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¢¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¤È¡¢ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)ÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É£¤Î2¤Ä°ì¸ý¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û4·î23Æü(¿å) 20:00¡¡¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú±þÊç´ü¸Â¡Û3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
WEST.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ÚÅöÁª¥°¥Ã¥º¡ÛÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 7,777Ì¾ÍÍ
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×³Æ¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É°ì¤Ä¤Ç°ì¸ý¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ÖÆú²ñ¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡Ú±þÊç´ü¸Â¡Û3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ãWEST. LIVE TOUR 2026Í£°ìÌµÆó¡ä
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î6Æü¡Ê¿å¡¦µÙ¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀÅ²¬¡Û¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÀÅ²¬¡Û¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËA¥Û¡¼¥ë
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËA¥Û¡¼¥ë
6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡Û¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡Û¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡Û¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡WEST.¡¿ELOV-Label ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡WEST.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡WEST.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡WEST.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok