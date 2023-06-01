½°µÄ±¡²ò»¶¡¡¿¿Åß¤ÎÃ»´üÇ®Àï¤Ø¡¡¼«°ÝÏ¢Î©¸å½é¤Î½°±¡Áª¡¡27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢23Æü¸á¸å¤Ë½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢³Û²ìµÄÄ¹¤¬²ò»¶¾Û½ñ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¯ÉÜ¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¦¹â»Ô¼óÁê¡§
¿·¤¿¤ÊÀ¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¤Ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¾ÀÜÀµÌÌ¤«¤é¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¤À¡£ÁíÁªµó¤Ç¿®Ç¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤¼¤ÒÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤á¤¿¤¤¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤ÇÂç¤¤¯·Ç¤²¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¡¢¤³¤ÎÂç¤¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂçµÁ¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ö¤ì¤º¤ËÀ¯ºöÍýÇ°¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡§
¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤·¤¿µÄÏÀ¤ò°ìÀÚ¤ä¤é¤º¡¢Æ¨¤²¤Æ¤Ç¤¤º¤Ë²ò»¶¤ò¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿¼¹ï¤Ê¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦¶ûÞ¼¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¹ñ¤òµß¤¨¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±À¸³è¤òµß¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¿¥é¥á¤Ê²ò»¶¸¢¤ÎÍðÍÑ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
»²À¯ÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¶½À¯ÅÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄÂåÉ½¡§
²æ¡¹¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸ºÀÇ¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ÜÌ±ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡ÅçÅÞ¼ó¡§
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÇ¶â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ØÇò»æ°ÑÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîÅÞ¼ó¡§
²æ¡¹¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡Ê¸ºÀÇ¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¤è¤ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÄã¸º¤ÎÊý¤¬Í¥Àè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï16Æü´Ö¤È¡¢Àï¸åºÇÃ»¤Î¿¿Åß¤Î·èÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£