¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤è¤ê¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï22,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤è¤ê¡¢¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤¬ºÇ¸å¤ËÅë¾è¤·¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖMETAL ROBOTº²¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡·àÃæ¤Î¥È¥ê¥³¥íー¥ë¥«¥éー¤ä¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤¿º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¢¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ä¥·ー¥ë¥É¤ÎÎ¢Â¦¤âºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´ØÀáÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Ñー¥Ä¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ëÁõÈ÷¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¦Í¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼Í½Ð¾õÂÖ¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥åー¡¦¥Ï¥¤¥Ñー¡¦¥Ð¥ºー¥«¡×¤Ï¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤ë°Ê³°¤Ë¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤Î¥Óー¥à¿Ï¤ÏÉ¸½à¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·ー¥óºÆ¸½ÍÑ¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó150mm
ÁÇºà¡§ABS¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡¢PVC
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
ËÜÂÎ
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Ä°ì¼°
¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë
¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë2¼ï
¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ëÍÑ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä°ì¼°
¥Ë¥åー¡¦¥Ï¥¤¥Ñー¡¦¥Ð¥ºー¥«
¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¡ß6
¥·ー¥ë¥É
¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ëÍÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ñー¥Ä°ì¼°
¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ëÍÑ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¡ß6
ÂæºÂ¡¦»ÙÃì°ì¼°
¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£