¥¿¥ß¥ä¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/24 ¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡¥¿¥ß¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/24 ¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7¡×ºÆÈÎÊ¬¤ò1·î24Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,520±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥íー¥¿¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7¡×¤ò1/24¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¸å´ü·¿¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ìー¥É¡¢SE¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤ò¥â¥Ç¥ë²½¡£¶õÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥ëー¥Õ¤È¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï³«ÊÄ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ãー¥·Î¢ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¼¼Æâ¤Ê¤É¤âÎ©ÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¿ー¥ó¤Þ¤ÇÄ¦¹ï¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ï¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¹çÀ®¥´¥àÀ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¼ÖÌ¾¥×¥ìー¥È¤Ê¤É¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥Þー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥©ー¥¿ー¥¦¥¤¥ó¥É¥¦ÅÉÁõÍÑ¥Þ¥¹¥¯¥·ー¥ë¤â¥»¥Ã¥È¡£ÃåºÂ»ÑÀª¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¿Í·Á1ÂÎ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥·¥ãー¥·²¼ÌÌ¤Î¥ì¥Ðー¤ò°ú¤¯¤È¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
¥µ¥ó¥ëー¥Õ¤Ï´°À®¸å¤â¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½
¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥íー¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¥á¥Ã¥¥Ñー¥Ä
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸¥·¥ë¥Ðー¤Î¤Û¤«¡¢¼Â¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥éーÁ´5¿§Ê¬¤ÎÅÉÁõ»Ø¼¨¤òÁÈÎ©ÀâÌÀ¿Þ¤Ë¼ýÏ¿
