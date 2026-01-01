¡ÖHG 1/144 ¥Ç¥ë¥¿¥¬¥ó¥À¥àÆõ¹æµ¡¡×¤¬¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Êµ¡ÂÎ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê²ÄÊÑMS¤Î¥¥Ã¥È¤¬ºÆÀ¸»º¡Ú¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹»£¤ê²¼¤í¤·¡Û
¡¡±ÇÁüºîÉÊ¡ÖCompetition of NEW GUNDAM -RED or WHITE-¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¡Ö¥Ç¥ë¥¿¥¬¥ó¥À¥àÆõ¹æµ¡¡×¤¬ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ÖHG 1/144 ¥Ç¥ë¥¿¥¬¥ó¥À¥àÆõ¹æµ¡¡×¡£2024Ç¯5·î3ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï2,970±ß¡£¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡±ÇÁüºîÉÊ¡ÖCompetition of NEW GUNDAM -RED or WHITE-¡×¤È¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹Åìµþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþ¡×Æâ¤Î¥Éー¥à·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¡ÖDOME-G¡×¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁüºîÉÊ¤À¡£Z¥¬¥ó¥À¥à3¹æµ¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¼Ò¤Ë¤è¤ë¥«¥é¥Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Î°ìÉô¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥Úー¥¸¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡ÖHG ¥Ç¥ë¥¿¥¬¥ó¥À¥àÆõ¹æµ¡ Ver.GFT LIMITED COLOR¡×¤ò¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¤ÇºÆÈ¯Çä¤·¤¿¤â¤Î¤À
¡¡É´¼°¤Î´°À®¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÉ´¼°¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2ËÜ¤ÎÆ¬Éô¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ä¥Ä¥¤¥ó¥«¥á¥é¥¢¥¤¤Ê¤É³ÆÉô¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òÃé¼Â¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥´ー¥ë¥É¥á¥Ã¥»ÅÍÍ¤Î¡ÖHGUC 1/144 ¥Ç¥ë¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÀÖ¤È¹õ¤Î¥«¥éー¤Ë¤è¤ê¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ´¿È¤ËÌµ¿ô¤Î¥Þー¥¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àº×û¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Þー¥¥ó¥°¤Ï¥·ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É´¼°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÙÉô¤È¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÀÖ¤È¹õ¤Îµ¡ÂÎ¤ËÇò¤¤¥Þー¥¥ó¥°¤¬±Ç¤¨¤ë
¡¡ÉðÁõ¤ÏÂç·¿¥é¥¤¥Õ¥ë¤È¥·ー¥ë¥É¡¢2ËÜ¤Î¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨ÍÑ¤Î¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥§¥¤¥Ö¥é¥¤¥Àー·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤â¼Â¸½¡£´°À®¸å¤â¿¨¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥¤¥Ö¥é¥¤¥Àー·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤â²ÄÇ½¤À
¤³¤Á¤é¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
¡¡ºÆÀ¸»º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ºß¸Ë¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤Î¤Û¤É¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º