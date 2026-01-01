¡ÖMG 1/100 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡ÊµÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢Ver.¡Ë¡×¤¬GUNDAM SIDE-F¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡£½ä¹Ô·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤â²ÄÇ½¡Ú¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹»£¤ê²¼¤í¤·¡Û
¡¡¡ÖMG 1/100 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥óVer.¡Ë¡×¤ò¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡ÖMG 1/100 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡ÊµÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢Ver.¡Ë¡×¤¬¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡ÖMG 1/100 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡ÊµÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢Ver.¡Ë¡×¡£2024Ç¯4·î27ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï7,040±ßGUNDAM SIDE-FÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡2001Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖMG RGZ-91 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡×¤Ë¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂ¤·Á¤·¤¿¥Û¥Óー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖMG 1/100 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥óVer.¡Ë¡×¤ò¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥éー¤ÇÀ®·Á¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖMG 1/100 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡ÊµÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢Ver.¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿MG¥ê¡¦¥¬¥º¥£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î¥«¥éー¤ÇÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿MG¥ê¡¦¥¬¥º¥£¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¸À¤¨¤ë¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢MG¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Ãª¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëHG¥·¥êー¥º¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ç¡¢¥¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âºî¤ê¤Ç¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î³«ÊÄ¤ä¡¢¥µー¥Ù¥ë¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤Î¼ýÇ¼¡¢¥°¥ì¥Íー¥É¥é¥ó¥Á¥ãー¤Î³«ÊÄ¤Ê¤ÉMG¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¡¹¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¤MS¤À¤±¤Ë¡¢MG¤Î1/100¥¹¥±ー¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë
¡¡ºÇÂç¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê½ä¹Ô·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢ÊÑ·Á¸å¤Î·Á¾õ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¡£Èô¹Ô»þ¤Î»Ñ¤Ç¾þ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁõÃå¤·¤¿½ä¹Ô·ÁÂÖ
¥¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿åÅ¾¼Ì¥Ç¥«ー¥ë¤âÉÕÂ°
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¡£ÉáÃÊ¤ÏGUNDAM SIDE-F¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Á¤é¤ÏÊÌÅÓÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖMG RGZ-91 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£¡×¡£¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬¼ã´³°Û¤Ê¤ë
¡¡ÄÌ¾ï¤ÏGUNDAM SIDE-F¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æþ²Ù¤äºß¸Ë¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º