¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥«ー¥ë00·¿¡×¤¬HG¥·¥êー¥º¤Ç°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»îºîÉÊ¤¬¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹Åìµþ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHG 1/144 ¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë00·¿¡×¡£2026Ç¯2·î7ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï3,850±ß
¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤Ç¤Î¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥«ー¥ë00·¿¤Ï¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³¤ÎÎÌ»º·¿MS¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¥¥ó¥Ð¥ìーÉôÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¹âÌó22m¤ÎÂç·¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢º£²óÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆ±ºî¤Î·à¾ìÈÇ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
²áµî¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óµ¡¤È¤ÏÀ®·Á¿§¤È°ìÉô¥Ñー¥Ä¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤Ë
¡¡HG¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥«ー¥ë¤Ï¤³¤ì¤¬3²óÌÜ¡£2019Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖHGUC 1/144 ¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥«ー¥ë(¥æ¥Ë¥³ー¥óVer..JPG¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤ò²Ã¤¨¡ÖÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ö¥ëー¤Îµ¡ÂÎ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡HG¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç·¿¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀßÄê¤Ë½à¤¸¤¿½ÅÁõ¹Ã¤ÎÂÎ·¿¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÀÄ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Àº×û¤Êµ¡ÂÎ¿§¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Êµ¡ÂÎ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥Ð¥ìーÉôÂâ¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ëー¤Îµ¡ÂÎ¤òÎ©ÂÎ²½
¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ·¿¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤
¡¡Æ¬Éô¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥Ã¥É¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò·È¤¨¤¿·Á¾õ¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÉðÁõ¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡¦¥·ー¥ë¥É¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é¿¤Ó¤ë¥¢ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢²ÄÆ°¼´¤Ç¼«ºß¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤ä¥Ð¥ºー¥«¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢ー¥Þー¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁõÈ÷¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥·ー¥ë¥É¤Ï²ÄÆ°¼´¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥à¤Ç¼«ºß¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë
¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤ä¥Ð¥ºー¥«¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë·ü²Í²ÄÇ½¤À
¡¡·à¾ìÈÇ¿·ºî¡Ö¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡×¸ø³«¸å¤ÎÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥Ã¥È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2·î7Æü¤ÎÈ¯Çä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
