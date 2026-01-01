¡Öµ¡Æ°¿·À¤µª¥¬¥ó¥À¥àX¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©ÂÎ²½¡£¡ÖFigure-rise Standard ¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¦¥¢¥Ç¥£ー¥ë¡×È¯ÇäÃæ¡ª¡Ú¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹»£¤ê²¼¤í¤·¡Û
¡¡º£Ç¯Êü±Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Öµ¡Æ°¿·À¤µª¥¬¥ó¥À¥àX¡×¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¦¥¢¥Ç¥£ー¥ë¡×¤¬¡ÖFigure-rise Standard¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤µ¤ì¡¢1·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖFigure-rise Standard ¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¦¥¢¥Ç¥£ー¥ë¡×¡£1·î10ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï4,180±ß
¡¡¡Öµ¡Æ°¿·À¤µª¥¬¥ó¥À¥àX¡×¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥¿¥¤¥×¤Î¾¯½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸¦µæºàÎÁ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¾¯½÷¥Æ¥£¥Õ¥¡¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¬¥íー¥É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤ò³«¤¡¢Èà¤ò¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢·î¤òÇØ·Ê¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤³¤Î¡ÖFigure-rise Standard ¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¦¥¢¥Ç¥£ー¥ë¡×¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤ÎÀß·×µ»½Ñ¤Î¿è¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢·àÃæ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥«ー¥È»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï¥¿¥ó¥Ý°õºþ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬2¼ïÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÉ½¾ð¤òºÆ¸½¤·¤¿¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤âÉÕÂ°¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·ë¤ó¤À¤â¤Î¤È¡¢²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Î2¼ïÎà¤ò¤è¤¦¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖFigure-rise Standard¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÁÇÁÈ¤ß¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê²Ä°¦¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï¥¢¥¤¥×¥ê¥ó¥È»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤¬2¼ï¡¢¥Ç¥«ー¥ë¤òÅ½¤ë»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤¬2¼ïÉÕÂ°¤¹¤ë
¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëD.O.M.E.¤Ï¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥ëÀ®·Á
¡¡¥¹¥«ー¥È¤ÏÆð¼Á¥Ñー¥Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÂ¤Ã¤¿¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¹ø¤«¤é²¼¤Î¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¡£ÀìÍÑ¤Î°Ø»Ò¤äD.O.M.E.¡¢G¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Þ¤ÇÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤â½¼¼Â¤·¤¿¥¥Ã¥È¤À¡£
ÀìÍÑ¤Î°Ø»Ò¤ÈºÂ¤Ã¤¿»Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë²¼È¾¿È¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¡£¤³¤Á¤é¤ÏÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ºîÎã
G¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
D.O.M.E.¤ò»ý¤Ä»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡¥¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡£¤³¤Î¥¥Ã¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¥¬¥ó¥À¥àX¡×30¼þÇ¯¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º