¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛHUAWEI¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÖFreeBuds Pro 4¡×¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¡ÖFreeClip¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖHUAWEI FreeBuds Pro 4¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢HUAWEI¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï2·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖHUAWEI FreeBuds Pro 4¡×¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖHUAWEI FreeClip¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
HUAWEI FreeBuds Pro 4
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ANCµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤ä¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£3ÁØ¹½Â¤·Á¾õµ²±¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ç¤¤¿¥¤¥äー¥Á¥Ã¥×¤òÆ±º¡£¼ª¤Î·ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¥¤¥äー¥Á¥Ã¥×¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢HUAWEI AI Life¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤êÁªÂò¤·¤¿¥¤¥äー¥Á¥Ã¥×¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¡£
HUAWEI FreeClip
¡¡¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤Î¼ÁÎÌ¤ÏÌó5.6g¡£¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¤Ç¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤É¤Á¤é¤Î¼ª¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤Ëº¸±¦¤Î¼ª¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÕ²»ÇÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢²»ÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Ä¤Ä³°Éô¤ËÏ³¤ì¤ë²»ÇÈ¤ò¹ª¤ß¤ËµÕ²»ÇÈ¤ÇÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²»Ï³¤ì¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£