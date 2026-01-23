豆蔵 <202A> [東証Ｇ] が1月23日大引け後(23:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来31円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場をとり、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社の株主を公開買付者のみとすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細につきましては、本日別途公表しました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、企業価値の継続的な拡大を図り、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを方針としてまいりましたが、本公開買付けにおける当社１株当たりの買付け等の価格は2026年３月31日を基準日とする剰余金の配当が行われないことを前提として、総合的に判断・決定されていることから、本日開催の取締役会において、2026年３月期の配当予想を修正し、2026年３月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

