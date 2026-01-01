¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤À»Ñ¤Ë¼íÌî±Ñ¹§¤é¾×·â¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×
¡¡1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬ËÜÅö¤Î¿ÈÄ¹¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬·¤¤òÃ¦¤¤¤À¾×·â¤Î»Ñ
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï·Ý¿Í¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤òÇÁ¤¸«¤·¤ÆÃ¯¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«Åö¤Æ¤ë¡Ö·Ý¿Í¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤ÎÎ¯¸ý¤ÈÄÍËÜ¤Ï¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÇº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÀèÇÚ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥¸¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Çº¤ß¤À¤½¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ëÂæËÜ¤â¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îº¤ÏÇ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¿Æ¿È¤Ë¡£
¡¡µ¤·Ú¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢2¿Í¤Ï¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡Ä¡×¤È°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë·¤¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢2¿Í¤Î¿ÈÄ¹¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤ß¡¢¼íÌî¤é¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£2¿Í¤Ï¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥ºÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢16¥»¥ó¥Á¤Î¡×¤È¼ïÌÀ¤«¤·¤·¤¿¡£