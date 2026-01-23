¡ØDREAM STAGE¡ÙÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¤¤¿ÍÂ³½Ð¡©¡¡¸·¤·¤µ¤È¿Í´ÖÌ£¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÎáÏÂ¤Î»ØÆ³¼ÔÁü
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¤¤――¡£¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè2ÏÃ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤À¤±ÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¸ãºÊ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ´õ¾¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¸·¤·¤µ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿²¹¤«¤ÊÂç¿Í¡×¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
»²¹Í¡§ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ï¤Ê¤¼¡È¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤«¡¡¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤ëÍÍ¤¬²¿¤«¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¸ãºÊ¤Ï¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤¿¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤òÉß¤¯Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£´Å¤¨¤òµö¤µ¤º¡¢¾ð¤ò¸«¤»¤º¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¼Ô¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÈþÆÁ¤È¤·¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÅöÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¿¡È¾¼ÏÂÅª»ØÆ³¼Ô¡É¤Î±Æ¤ò¿§Ç»¤¯ÂÓ¤Ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ë·ù°´¶¤¹¤é»ý¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤¬³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤Ê¤¬¤é¤â¸ãºÊ¤Ï¼«Âð¤ò¹ç½É½ê¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢NAZE¤òÀ¸³è¤´¤È°ú¤¼õ¤±¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸·¤·¤¤¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¥Áー¥à¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤¿¼Ô¡×¤Î¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¸ÀÆ°¤Î±ü¤ËÞú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥Ä¥¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡Ö¤¤Ã¤ÈÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê¤Ç¤¢¤ë¡£NAZE¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿åÀ±¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÁ´ÎÏ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¸ãºÊ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎÁ´ÎÏ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤ó¤³¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ê¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¡£
¡¡Îä¹ó¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤òÆÍ¤Êü¤¹¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ì¤òÇË¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê°µÎÏ¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ°ì¿È¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢Ê³¤¤Î©¤Ã¤¿¿åÀ±¤ÎÇØÃæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÒì¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°¤½Ð¤»¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»×¤ï¤ÌÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´ê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢¸ãºÊ¤ÏÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¬À®¸ù¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¤ÎÆ»¤Ê¤Î¤À¤È¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡Ö·ù¤ï¤ìÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ëÂç¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âè2ÏÃ¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µー¡¦¿¶¤êÉÕ¤±»Õ¤ÎNOSUKE¤¬¥À¥ó¥¹¤Î¥³ー¥ÁÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£NOSUKE¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤³¤È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¥À¥ó¥¹¥È¥ìー¥Êー¤òÌ³¤á¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë±Ô¤¯¤âÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂ¸ºß¤À¡£NOSUKE¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¸·¤·¤µ¤ÈÀÕÇ¤¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ëÂç¿Í¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NAZE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â¡¢¿åÀ±¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤â¤¬¤¯Â¸ºß¤¬¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡¦TORINNER¡Ê¥È¥ê¥Êー¡Ë¤Î°µÅÝÅª¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ç¥¦¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥æ¥¦¥ä¤À¡£NOSUKE¤Ï¥æ¥¦¥ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂÎÎÏ¤Ê¤µ¤¹¤®¡¢²¼¼ê¤¯¤½¤¹¤®¡×¡Ö·»Äï¤Ç¿ïÊ¬¤È°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£È¿È¯¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£²ù¤·¤µ¤¬À®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤â¤¦1²ó¤¤¤¯¤¾¡×¡£¤½¤Î¼¹Ù¹¤Ê¤Û¤É¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¡ÖËÜµ¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¡£
¡¡¿åÀ±¤È¥æ¥¦¥ä¤¬ºÇ½é¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆÂ¾¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«¿®¡£âÁ¤·¤¹¤®¤ëÂ¸ºß¤ÎÎÙ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ÁÃÍ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÐí¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ëÀþ¤òÁ°¤Ø¤È¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¼«¿È¤À¡£¸ãºÊ¤âNOSUKE¤â¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡·è¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿åÀ±¤ÈNAZE¤ÎÅØÎÏ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¥½¤µ¤³¤½¤¬Èà¤é¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ãºÊ¤Ï¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ò±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¡¢TGC¤Î¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¸ò¾Ä¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃåÁÛ¤Î¸»¤¬¡¢¿åÀ±¤¬Ä¹Ç¯½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Îー¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿¶»¤òÂÇ¤ÄÅ¸³«¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¡¢¤¢¤ê¤ó¤³¤À¡£¤¢¤ê¤Ï¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤òÇç¤¤²ó¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÎÌÌÇò¤ß¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Ê¡¢¤¢¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î50ÇÜ¤â¤Î½Å¤µ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÏ»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤¦¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤¢¤ê¤ó¤³¡É¤Ç¤¢¤ë¿åÀ±¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢±óÆ£¿åÀ±¤¬É¬Í×¤À¡£¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡×¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¿åÀ±¤Î¤³¤È¤â²û¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³Ð¸ç¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤Ê¤Î¤«¡¢»ëÀþ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¿Í´ÖÌ£¤ÎÞú¤à½Ö´Ö¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ë±éµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÃæÂ¼ÎÑÌé¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¸ãºÊ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡£¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ãºÊ¤Î¸·¤·¤µ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È¾¼ÏÂÅª»ØÆ³¡É¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÈÎáÏÂÅª¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¡Ö¼¸¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤é»×¤ï¤»¤ë°¦¤·¤¤´Ø·¸¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼¸¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤âÉÔ´·¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸·¤·¤µ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÂç¿Í¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì´¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯¼Ô¤Î³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤¤È¤Ï¡£ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¤ë¸ãºÊ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î»ØÆ³¼ÔÁü¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë