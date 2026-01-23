2026年春、『ザ・ウィンザーホテル洞爺 ヴィニェット コレクション』が新たに最上階フロアを改装し、洞爺湖の雄大な景色を一望できるレストランにリニューアルしてオープンする予定です。

朝食は、洋食を中心に構成された彩り豊かなメニューが並び、新鮮な地元食材を取り入れたお料理を、自然光に包まれた開放的な空間で味わうことができます。窓の向こうに広がる洞爺湖の絶景とともに、ゆったりとした朝のひとときを過ごせますよ。

宿泊客だけでなく、日帰りでも利用できるティータイムでは、季節感あふれるスイーツやアフタヌーンティーが登場予定。贅沢なロケーションで優雅なティータイムを楽しむことができます。

窓際のテーブルはスイートルームの宿泊客様やIHG会員専用のラウンジに。また、10名から50名程度の小規模なグループ向けにパーティー会場としての提供も予定されています。ビジネスミーティングやプライベートパーティーなど、多様なニーズに対応したレストランとして活用できるようになりそうですね。

北海道 ザ・ウィンザーホテル洞爺 ヴィニェット コレクション

住所：北海道虻田郡洞爺湖町336

自然光に包まれた絶景レストランで、新しい朝の始まりを。

洞爺湖を一望する贅沢な食の空間で、心満たされるひとときを過ごすことができそうですね！ 春が待ち遠しいです◎

