ÀîËôºéµª½÷Î®ÆóÃÊ¡¢Âè£²»Ò½Ð»º¤Î¤¿¤á£³·î¤«¤é£³¤«·î´ÖµÙ¾ì¡¡»Ð¤ÏÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§
¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ï£²£³Æü¡¢ÀîËôºéµª½÷Î®ÆóÃÊ¤¬¡¢½Ð»º¤Î¤¿¤á£³·î£µÆü¤«¤é£³¤«·î´ÖµÙ¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀîËô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£³·î¤«¤é»ºµÙ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç»Ø¤·¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀîËô¤ÏÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¤ÎËå¡££±£¹£¹£¶Ç¯£´·î£²£¸Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô½Ð¿È¤Î£²£¹ºÐ¡£»Õ¾¢¤ÏÊ¡´Ö¤ÈÆ±¤¸¿¹·ÜÆó¶åÃÊ¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£±£±¾¡£¸ÇÔ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢£²£³Ç¯£´·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£