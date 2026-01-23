¡ÖÀ¯¸¢ÁªÂò¡×Ìä¤¦¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¡¢¡Ö£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤Ø»ö¼Â¾å¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä½°±¡²ò»¶
¡¡½°±¡¤Ï£²£³Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤¿Âè£²£²£°ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤ÇÂè£µ£±²ó½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤ò¡Ö£²£·Æü¸ø¼¨¡½£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤È·è¤á¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ä¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ø¤Î¿®Ç¤¤Ê¤É¤òÁèÅÀ¤Ë¡¢À¯¸¢ÁªÂò¤òÌä¤¦Áªµó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï£±£¹£¶£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£¶£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢£±·î¤Î²ò»¶¤â°ÛÎã¤À¡£
¡¡½°±¡¤ÎÄê¿ô¤Ï·×£´£¶£µµÄÀÊ¡Ê¾®Áªµó¶èÁª£²£¸£¹¡¢ÈæÎãÁª£±£·£¶¡Ë¡£¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ë¡¢³ÆÅÞ¤Ï´û¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï£²£³ÆüÍ¼¡¢¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎµÄÀÊ¤Ï¼«Ì±¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¼«°ÝÏ¢Î©¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢À¯¸¢¸øÌó¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¡×¤È¤·¤Æ¼«¤é¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤äËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½ºö¤Ê¤É¤òÎóµó¤·¡¢¡Ö¹ñ²ñ¿³µÄ¤ÎÁ°¤Ë¹ñÌ±¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ò¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³µÄÀÊ¡Ë¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤ÏÆ±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Î°Ý¿·¤Î¹µ¼¼¤òË¬¤ì¡¢°Ý¿·´´Éô¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÎ¾ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¤·¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¡£ÃæÆ»²þ³×¤ÎÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÆ±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸øÌÀ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¡ÖÃæÆ»¤Î¤¦¤Í¤ê¤òÀ¯¼£¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤â¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¤¦¤Í¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤»¤º¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀ¯¶É¡¢ÁªµóºÇÍ¥Àè¤Î¸Å¤¤À¯¼£¤«¤é¹ñÌ±À¸³è¡¢·ÐºÑºÇÍ¥Àè¤Î¿·¤·¤¤À¯¼£¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤â¡¢Ìö¿Ê¤·¤¿£²£µÇ¯»²±¡Áª¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï¸øÌó¤Ê¤É¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¤Û¤«¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äÇÑ»ß¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤Î¤¢¤êÊý¤âÏÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£