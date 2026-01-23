バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡に特別指定選手で加入した福岡大大濠高1年の白谷柱誠（ちゅそん）ジャック（16）が23日、照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で行われた奈良戦でBリーグデビューを果たした。

「スーパー高校生」がプロの舞台で躍動した。第1クオーター（Q）の途中で大歓声を浴びながらコートに登場。第4Qに残り50秒で出場すると、右サイドからドライブでペイントエリアに切れ込み、最後は鮮やかなジャンプシュート。その直後にも再びジャンプシュートを決めた。「プレータイムは少なかったが、試合の残り数十秒で得点を決めることができて、本当にうれしい気持ちでいっぱい」と達成感を口にした。

計3分38秒のプレーで4得点1リバウンド。16歳8カ月25日での初得点は、B2とクラブの最年少得点記録で、高校の先輩にあたる渡辺伶音（B1・A千葉）が2024年に福岡でマーク（2得点）した18歳11日を大幅に更新した。

チームは70―80で敗れ、13勝18敗で西地区5位。苦境脱出への「起爆剤」として期待がかかる白谷は「ドリブルやボールのもらい方、リバウンドをしっかり取り切るなどのファンダメンタル（基礎）の部分を極めて、チームに貢献していきたい」とさらなる活躍を誓った。

身長194センチの白谷は三重県出身。父が中央アフリカ出身で小学3年から競技を始め、四日市メリノール学院中（三重）では全国中学校大会3連覇を果たした。全国的な強豪の福岡大大濠高に進み、昨年12月の全国高校選手権（ウインターカップ）では主力として大会2連覇に貢献。全6試合で2桁得点を記録し、1年生で唯一ベスト5に選ばれた。

年代別の日本代表でも活躍し、昨年6月には若手中心の日本代表候補合宿に高校生でただ一人招集されるなど、次世代のホープとして期待されている。（山崎清文）