¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Ç¾Ã²ÐÀò¥Ûー¥¹¤Î³ÊÇ¼È¢¤«¤é¶âÂ°À½¤Î¥Ûー¥¹¤Î´ï¶ñ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ÎÁí³Û¤Ï200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·¾ë»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµîÇ¯12·î¡¢Ë±ÍèÆîÉôÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤«¤é¶èÄ¹¤Ë¡Ö¾Ã²ÐÀò¥Ûー¥¹¤Î³ÊÇ¼È¢¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶èÄ¹¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾Ã²ÐÀò¥Ûー¥¹¤ÎÀèÃ¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡ÖÅûÀè¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ë±ÍèÃÏ¶è¤Èºî¼êÃÏ¶è¤ÎÁ´°è¤òÅÀ¸¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·×190¥«½ê¤Î³ÊÇ¼È¢¤«¤é¡ÖÅûÀè¡×194ËÜ¤È¡¢¾Ã²ÐÀò¤È¥Ûー¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ñ¥¤¥×1ËÜ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Èï³²Áí³Û¤Ï¤ª¤è¤½215Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿·¾ë»Ô¤ÎË±ÍèÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯7·î¤«¤é8·î¤Î´Ö¤Ë¤â¡ÖÅûÀè¡×¤¬25ËÜÅð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£