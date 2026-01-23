ドル円のピボットは１５８．３０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:00現在）
ドル円
現値158.28 高値159.23 安値157.37
161.08 ハイブレイク
160.15 抵抗2
159.22 抵抗1
158.29 ピボット
157.36 支持1
156.43 支持2
155.50 ローブレイク
ユーロ円
現値185.74 高値186.87 安値184.86
188.80 ハイブレイク
187.83 抵抗2
186.79 抵抗1
185.82 ピボット
184.78 支持1
183.81 支持2
182.77 ローブレイク
ポンド円
現値214.07 高値214.85 安値212.58
217.36 ハイブレイク
216.10 抵抗2
215.09 抵抗1
213.83 ピボット
212.82 支持1
211.56 支持2
210.55 ローブレイク
