◆フィギュアスケート 四大陸選手権 第２日（２３日、中国・北京）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出たミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１４１・９５点、合計２１５・７８点で２位。今季シニアデビューした１７歳が、五輪前最後の実戦で表彰台をつかんだ。

ＳＰ１位から迎えたフリーの最終滑走。冒頭の大技、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は転倒したが、３回転ルッツ―ダブルアクセル―ダブルアクセルの３連続ジャンプを降りるなど、残る６本のジャンプはいずれも着氷。重圧の中巻き返し、完成度の高いプログラムを披露した。演技後は「何が起こったか分からなかった」としたが、１７歳らしからぬ底力と落ち着きも見せた。

中井は五輪シーズンの今季、シニアに転向。昨年１０月のグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会でＧＰデビュー戦Ｖを達成すると、ＧＰファイナルに進出。五輪前哨戦となった同大会では、フリーでトリプルアクセルを決めて日本勢最上位となる銀メダルを獲得した。１２月の全日本選手権で４位に入り、初五輪切符。大舞台を約２週間後に控えた今大会、国際舞台で確かな力を示した。

同じくトリプルアクセルを代名詞とした浅田真央さんに憧れ、５歳から始めたフィギュアスケート。ミラノ五輪でメダル獲得なら、浅田さんの１９歳より年少の１７歳での偉業となる。新進気鋭の中井が、日本フィギュア界に新たな歴史を刻む。

◆中井 亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市生まれ。１７歳。勇志国際高千葉の通信制２年。５歳で競技を始め２１年に新潟市から千葉県に拠点を移し、中庭コーチに師事。南行徳中２年の２２年全日本選手権で４位、２３年世界ジュニア銅メダル。ミラノ五輪シーズンの今季にシニア１年目を迎え、フランス大会でＧＰデビュー戦Ｖ。ＧＰファイナルで２位。趣味は音楽鑑賞。１５０センチ。