¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²È¡¦³ÑÍ³µª»Ò¤µ¤ó¤¬ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤Ø¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó½¤¹Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ä¥ï¥¹¥«¡×¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤ò°û¤ó¤Ç¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Î²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¡ÖÃæ¿Ã³ùÂ(¤Ê¤«¤È¤ß¤Î¤«¤Þ¤¿¤ê)¡×¤Ë¾è¤ê°Ü¤é¤ì¤¿!? º£²ó¤Ï¡¢³Ñ¤µ¤ó¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÀº¿ÀÀ¤³¦¤ò¼ÂÂÎ¸³¤·¡¢Ì¡²è²È¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó(@gura_hamuco)¤¬¥Ý¥Ã¥×¤ËÉÁ¤¯¡Ø¥ª¥«¥ë¥È°ÛÀ¤³¦¤Ð¤Ê¤· ±§Ãè¤È·Ò¤¬¤ëÊÔ¡Ù(ÃÝ½ñË¼)¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¸ØÄ¥¤Ê¤·¡¢Ã¸¡¹¤ÈÉÁ¤¯¡Ö¥¢¥ä¥ï¥¹¥«¡×ÂÎ¸³
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢³Ñ¤µ¤ó¤¬¥Ú¥ë¡¼¤Î¥·¥Ô¥ÜÂ²¤Î¤â¤È¤Ø½¤¹Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ö¥¢¥ä¥ï¥¹¥«¡×¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤ÎÀù¤¸Ìô¤ò°û¤ß¡¢¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Î²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼êÂ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Ô¥¯¥Ô¥¯¤ÈáÛÚ»(¤±¤¤¤ì¤ó)¤ò»Ï¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¡×¤Ë¾è¤ê°Ü¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
³Ñ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀº¿ÀÀ¤³¦¤Ï²ø¤·¤²¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ËÎÏ¸ØÄ¥É½¸½¤òÈò¤±¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤À¤±¤òÃ¸¡¹¤ÈËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÌ£¤ÊÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Î²è¤ÎÎÏ¤È¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¼ÂÂÎ¸³¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÍè»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¾ð¤ä¶õµ¤´¶¤Þ¤ÇÉ½¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¢£¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó½¤¹Ô¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½
1´¬¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼ÂºÝ¤Ë»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¼èºà¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜºî¡£³Ñ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó½¤¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ ¡ÖÆ°µ¡¤Ï¡Ø¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«¸ÊÃµµá¤ä³Ø¤Ó¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Î¹¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ÐþËý(¤´¤¦¤Þ¤ó)¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾Ý¤ò±ó¤¶¤±¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼Î¤Æ¤ÆÁê¼ê¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡× ¤¿¤À¤·¡¢°ÆÁ¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£
½¤¹Ô¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ñ¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¢¹ñ¸å1¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÏÂÎ¤¬·Ú¤¯¡¢¤ä¤ä¥Ï¥¤¤Ê´¶¤¸¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ ¡Ö¥¢¥ä¥ï¥¹¥«¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤í¤¦¤È¤«¡¢¿Í´Ö°Ê³°¤Ë¤â·É°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤¤¤¤ÊÑ²½¤·¤«´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ËÜºî¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö²áµî¥¤¥Á¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡Ö¥Ö¥Ã¥ÀÄ¾ÅÁ¤ÎÊ©¶µ½¤¹Ô¡×¤ä¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÎUFOÌÜ·âÃÌ¤Ê¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥ª¥«¥ë¥È¸½¾Ý¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§³ÑÍ³µª»Ò(@sumichel0903)¡¦¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
