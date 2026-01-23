¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡¢¥¸¥ó¤¬¹©Æ£¿·°ì¤òµ¤Àä¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÅ´ËÀ¤«ÌÚËÀ¤«¡©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2026Ç¯1·î16Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¡á¥¸¥ó¤¬¹©Æ£¿·°ì¤òµ¤Àä¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÅ´ËÀ¤«ÌÚËÀ¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ì¤Ä¼ÁÌä¤Ç¤¢¤ë¡£Í·±àÃÏ¤Ç¥¸¥ó¤¬¹©Æ£¿·°ì¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë¤ò²¥¤Ã¤Æµ¤Àä¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ´¤ÎËÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌÚ¤ÎËÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£3ÉÃ¤À¤±»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Å´ËÀ¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢Àµ²ò¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÚËÀ¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤âÀµ²ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ºîÃæ¤Ç¹©Æ£¿·°ì¤ÏÅ´ËÀ¤Ç¤âÌÚËÀ¤Ç¤â²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸¶ºîÌ¡²è¤ª¤è¤Ó½é´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ó¤¬¿·°ì¤òµ¤Àä¤µ¤»¤¿¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ´ËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÀ¤Î¿§¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Æ·à¾ìÈÇ¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ó¤Î¼ê¤Ë»ý¤ÄËÀ¤ÏÌÚËÀ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÀ¤Î¿§¤â¡¢¶ä¿§¤«¤éÃã¿§¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö16Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÈONE¡É ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾ÃµÄå¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ó¤Î»ý¤ÄÉð´ï¤Ï·ÙËÀ¡Ê¿½Ì¼°¥Ð¥È¥ó¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·°ì¤Ï¡¢Å´ËÀ¡¢ÌÚËÀ¡¢·ÙËÀ¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤ÎËÀ¤ÇÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤Æµ¤Àä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Õ¤Èµ¿Ìä¤¬Í¯¤¯¡£Å´ËÀ¡¢ÌÚËÀ¡¢·ÙËÀ¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÄË¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥ó¤Î»ý¤ÄËÀ¤¬ºîÉÊ¤´¤È¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Å´ËÀ¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ¼«Á³¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í´Ö¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅ´ËÀ¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ó¤ÏÁ±¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¾ï¤ËÎ¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¯¡¢Å´¤ÎËÀ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¤ÏÅ´¤ÎËÀ¤¬ÌÚ¤ÎËÀ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨ÌÚ¤ÎËÀ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤â¤ä¤Ï¤êÉÔ¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ó¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÏÌÌ¤«¤é¡¢ÅÔ¹ç¤è¤¯¥Ð¥Ã¥È·¿¤ÎÌÚ¤ÎËÀ¤ò½¦¤¨¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤·ÙËÀ¤Ø¤ÈÀßÄê¤¬²þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸åÇ¯¤Î½¤Àµ¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥Ô¥¢¥Î¥½¥Ê¥¿·î¸÷»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¡Ê¤¨¤É¤¬¤ï¡Ë¥³¥Ê¥ó¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÇÊª¤òÈ¯¸«¤·¤¿ºÝ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç³Î¤«¤á¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡Ø¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¡ÙÉÁ¼Ì¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸å¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡Ø¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¡ÙÉÁ¼Ì¤¹¤éºï½ü¤µ¤ì¡¢Ã±¤ËÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Î±é½Ð¤Ø¤È²þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬ºîÉÊ¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£É¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð¡¢¸å¤«¤é¤Ç¤â½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë