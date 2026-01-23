◆フィギュアスケート 四大陸選手権 第２日（２３日、中国・北京）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た青木祐奈（ＭＦアカデミー）が、１４５・９８点、合計２１７・３９点で優勝。ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位、同じく代表の千葉百音（木下グループ）が３位となり、日本勢が表彰台を独占した。

ＳＰで自己ベストを更新した青木。フリーでは、冒頭の３回転ルッツ―ループの連続ジャンプを着氷。続く３回転トウループ、３回転サルコー、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）と次々と降り、後半の３連続ジャンプなどノーミスの演技を披露。演技後は両手でガッツポーズを作り、会心の笑み。大歓声を浴びた。１４５・９８点は、自己ベストを１９・２９点と大幅に更新。優勝が決まった後は、歓喜の涙を流した。

五輪代表こそ逃していたが、主要国際大会初Ｖ。順位が決まったあとは、同じ練習拠点の中井と抱擁した。優勝後は「優勝できると思っていなかったのでとても驚いていて夢のよう。はじめのチャンピオンシップ（四大陸選手権）でこのような結果をいただけたことと、この舞台に立てたことが夢のようで、とても楽しかった。応援ありがとうございました。いいときも悪いときも皆さまの応援で頑張れています。謝謝（シェイシェイ）」と、喜びを語った。