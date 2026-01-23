東日本ボクシング協会が選定する２０２５年１１月度の月間賞表彰式が２３日、後楽園ホールで開催された「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１４９」のリング上で行われた。

最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた東洋太平洋スーパーウエルター級新王者の緑川創（つくる、３９）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝は「キックボクシング歴が長かったので３８歳からのデビューだったんですけど、自分のやりたいこと、目標にしていることを持って行動にうつせばしっかり結果が出せるんだぞと、いろんな人に勇気を与えられたと思います。こんな素晴らしい賞をいただいて、本当に嬉しく思います」と喜びのあいさつ。

約１か月前に３９歳となったベテランは「キックボクシングからボクシングに転向した武居由樹選手や那須川天心選手、この若い２人が大活躍していますが、僕もその２人に乗っかるように、オジさんにしか見せられない魅力のあるボクシングを見せていきたいと思います。今後とも、よろしくお願いします」とさらなる活躍を誓った。

元キックボクシング世界王者の緑川は昨年１１月２７日、東洋太平洋同級王者ワチュク・ナァツ（八王子中屋）を２―１の判定で下し、ボクシング転向から無傷の５連勝（３ＫＯ）、わずか１年１か月の異例のスピードでタイトルを獲得。ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸジムにとっても、男子初の王者となった。試合後はキック引退から４か月後の２３年６月に誕生した長男・路唯（ろい）くんをリングに上げ、ボクシング転向時からの「チャンピオンになってベルトを巻いた姿で、息子をリングに上げたい」との目標も果たした。

◆緑川 創（みどりかわ・つくる）１９８６年１２月１３日、東京都生まれ。３９歳。高校時代は野球部に所属。高校３年の１１月にキックボクシングを始め、新日本キックの中量級エースとして活躍。第８代新日本キックボクシング協会ウエルター級王座、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級王座を獲得。キックの戦績は８９戦５７勝（２５ＫＯ）２０敗１０分け２無効試合。２３年２月のキック引退後、ボクシングに転向し２４年１０月にＢ級（６回戦）デビュー。身長１７１センチの右ボクサーファイター。