ホストで実業家・ROLAND（ローランド・33）が23日、自身のXを更新。ネット上で話題になっている「ローランド解散」について言及した。

ローランドは、「2026“ローランド解散”テストに出ます」と投稿。続く投稿でも「【大喜利】“2026 ローランド解散”の語呂合わせ募集」とちゃめっ気たっぷりにつづった。

高市早苗首相（自民党総裁）は19日の記者会見で衆院解散を表明。これを受け、20日放送のフジテレビの情報番組「サン！シャイン」で、フジテレビの元政治部長で解説委員長の松山俊行氏が高市首相の狙いについて「ローランド方式（疑似首相公選制）」とフリップに表現。「ホストの帝王のローランドさん。俺か俺以外かっていう」と続け、「高市か高市以外か、これを選んでほしいと。事実上、首相公選制に持ち込みたいということですね」と解説した。

MCの谷原章介から「ってことは、じゃあローランド解散?」と聞かれると、「と言ってもいいかもしれない」と返していた。

ネット上では、「ローランド解散w」「共通テストに出そう」「バカヤロウ解散以来のインパクト」「和む」「これは草笑」「伝説になりそう」「美味しい飛び火しててわろた」などの声が上がっていた。