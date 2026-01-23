Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部の選手兼監督・滝沢和典（連盟）。久々の出場で、どこまでポイントを稼げるか。

【映像】復帰の滝沢和典、久々トップなるか

首位を快走するEX風林火山を追いかけるKONAMI麻雀格闘倶楽部だが、チームの勝ち頭が監督でもある滝沢。少し体調を崩し戦列を離れていた間に、BEAST Xの躍進もあり、3位に後退した瞬間もあった。順調に行けばレギュラーシーズン突破は確実なだけに、今はとにかく上を目指してブンブンと腕を振りたいところ。滝沢が監督自ら、その手本を示せるか。

【1月23日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人1位 ＋524.1

KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）個人14位 ＋111.7

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人7位 ＋192.1

BEAST X・東城りお（連盟）個人19位 ▲1.9

【1月22日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋885.5（82/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋409.5（82/120）

3位 BEAST X ＋402.2（84/120）

4位 TEAM雷電 ＋87.3（82/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋55.0（84/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲102.6（82/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲110.5（84/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲381.2（82/120）

9位 EARTH JETS ▲503.0（84/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲742.2（86/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

