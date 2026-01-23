ウドギは怪我がち、ベテランのデイビスは手術へ 左SBが手薄なトッテナム。契約残り半年のリヴァプールDFロバートソン狙う
リヴァプールで長きに渡り、左SBを務めてきたスコットランド代表のアンディ・ロバートソン。
2017年にハル・シティから加入したレフティで、これまで363試合に出場。12ゴール68アシストを記録している。
そんなロバートソンだが、クラブとの契約は今季限り。クラブはミロシュ・ケルケズという後釜をボーンマスから獲得しており、契約延長の話は聞こえてこない。
『The Athletic』によると、そんなロバートソンに対し、プレミアリーグのトッテナムが獲得に関心を示しているようだ。
トッテナムの左SBといえば、イタリア代表のデスティニー・ウドギだが、怪我の多い選手で、今季のプレミアでは607分の出場にとどまっている。その代役を務めたベン・デイビスも足首を骨折してしまい、手術を受けることが発表された。
ブラジルから19歳と若いSBソウザを獲得したものの、イングランドでのパフォーマンスは未知数であり、経験のあるロバートソンは重宝される存在となるだろう。
今季終了後にはW杯が予定されており、ロバートソン擁するスコットランド代表は出場を決めている。