2025年10月に福島県北塩原村で開催された野外音楽イベント『風とロック芋煮会2025』の模様が、ホームドラマチャンネル特別版ダイジェストとして、1月25日19時からテレビ初放送される。

参考：CSホームドラマチャンネルで河合奈保子を3カ月連続特集 1980年代のライブをテレビ初放送

『風とロック芋煮会』は、「観客は具、ミュージシャンは味噌、会場は大きな鍋」という思いで開催されているイベント。2025年のテーマは「IMONY IANRYOKO」。15周年を迎えた今回は、原点回帰として福島県北塩原村で開催された。「美味しい鍋に浸る旅」をテーマに、様々なミュージシャンが熱いパフォーマンスを繰り広げた。

イベントには、THE BACK HORN、玉井詩織、メガネツインズ、打首獄門同好会、氣志團、甲本ヒロト、成瀬瑛美、TOSHI-LOW、LOW IQ 01、熊木杏里、奈良美智、高橋優、亀田誠治、怒髪天、私立恵比寿中学、ドゥック・フック、ゴー・ラン・フォン、ガガガSP、岡崎体育、藤井敬之、スネオヘアー、Mummy-D、渡辺俊美、箭内道彦らが出演した。（文＝リアルサウンド編集部）