元ブラジル代表DFチアゴ・シウバはこの冬、41歳で再び欧州の地を踏むことになった。ポルトガルリーグで首位を走るFCポルトと契約し、先週末のヴィトーリア・ギマランイス戦でリーグデビューを果たしている。



そのチアゴ・シウバと同じ試合で、同じく今冬に加入しリーグデビューを飾った17歳の選手がいた。72分に交代出場したオスカル・ピエトゥシェフスキだ。ピエトゥシェフスキは素早いカットインでPKを獲得し決勝点に繋げると、アディショナルタイムにはMFアルカンジョのファウルを誘発して退場に追い込んでいる。





A estreia de Pietuszewski. pic.twitter.com/oR8SLemFue — Mercado Azul (@_mercadoazul_) January 19, 2026

ベテランのチアゴ・シウバと実に24歳差のピエトゥシェフスキ。『talkSPORT』にて欧州サッカーの専門家アンディ・ブラッセル氏は、この新星のデビューを絶賛している。「おそらくポルトにとって今シーズンもっとも難しい試合だっただろう。ピエトゥシェフスキが出場した。まだ17歳で、これまで彼らのためにプレイしたことがなかったが、試合の流れを変えた」「彼の幅を広げるやり方、左サイドでのプレイ、ドリブルの仕方、相手選手への攻撃の仕方、そしてボールを持っていないときの守備のやり方。この子はどの惑星から来たんだ？ 本当にすごい」ポーランドU-21代表のキャリアを持つピエトゥシェフスキは、同胞のヤン・ベドナレクやヤクブ・キヴィオルとともにプレイすることになる。ポルトは同選手にすでに6000万ユーロという高額の契約解除金を設定しており、ブラッセル氏は「すでに引き留めるのが難しくなっていると思う」と評した。絶大なインパクトを残したピエトゥシェフスキ。名前を覚えておいて損はない選手だろう。